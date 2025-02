Universalmovies.it - Box Office USA | Dog Man vince ancora il weekend

Nonostante la presenza “ingombrante” dei mitici spot del Super Bowl 2025, dagli USA arrivano i soliti dati relativi al BoxUSA.Il cartoon Dog Man ha portato a casa il suo secondo botteghino nordamericano consecutivo, e questo nonostante un calo massiccio che ha superato il 60%. Il film animato per famiglie Dreamworks ha tenuto la prima posizione con un nuovo incasso di 13,7 milioni di dollari. Ad oggi il totale è salito a quota 54,1 milioni. A livello mondiale l’incasso è salito a 66 milioni.L’esordio dell’horror Heart Eyes è valso il secondo posto con un incasso da 8,5 milioni di dollari, quasi in linea con l’esordio di Companion (9,5 milioni) uscito lo scorso, ed anche in questo caso apprezzamento molto alto tra critica e pubblico. In terza posizione ha esordito Colpi D’Amore (Love Hurts) con 5,8 milioni di dollari, davanti all’inossidabile Musafa: Il Re Leone con 3,92 milioni di dollari (totale 235,2 milioni) e all’horror Companion con 3,02 milioni di dollari (totale 15,48 milioni).