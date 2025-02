Bottino condiviso nello scontro di laliga top della tavola

Leggi su Justcalcio.com

Un goal in ogni metà ha visto il Real Madrid e l'Atletico Madrid svolgere un pareggio per 1-1 al Santiago Bernabeu.Segna la seconda volta in questa stagione che i rivalicittà sono stati inseparabili a.Nonostante entrambe le squadre avessero l'opportunità di strappare un vincitore, nessuno dei due ha potuto trovare l'obiettivo decisivo e sono state costrette ad accontentarsi di un punto ciascuno.L'Atletico, noto per il loro approccio strutturato e disciplinato sotto Diego Simeone, ha iniziato la partita con una chiara intenzione di frustrare i padroni di casa e colpire sul bancone.Sono stati premiati per i loro sforzi al 35 ° minuto in cui una rapida mossa attaccante ha portato Samuel Lino a essere catturato nell'area di rigore da Aurelien Tchouameni.