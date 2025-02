Ilgiorno.it - Botte dall’ex in mezzo alla strada. Rifiuta l’invito a cena e lui la picchia

Leggi su Ilgiorno.it

Stavolta è bastato un invito ato per scatenare la sua furia per. Anche perché a fareera il suo ex fidanzato, un violento, già in preda ai fumi dell’alcol. Nella serata di domenica 2 febbraio scorso i carabinieri della Stazione di Giussano, con il supporto del personale della Sezione Radiomobile della Compagnia di Seregno, hanno arrestato un 27enne residente a Briosco per rapina, maltrattamenti, lesioni personali nei confronti della sua ex compagna, oltre che per violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Tutto è cominciato con la richiesta di aiuto della donna che, dopo l’ennesima aggressione subìta, è riuscita a contattare telefonicamente il comando dell’Arma di Giussano e a chiedere aiuto. I militari hanno raggiunto la vittima a Briosco, trovandola in forte stato di agitazione, insanguinata, con una ferita al volto e a una gamba.