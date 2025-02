Bergamonews.it - Bonaccini al nuovo circolo del Pd: “Torniamo al Governo vincendo alle urne con il centrosinistra unito”

Leggi su Bergamonews.it

Martinengo. Martinengo inaugura il suodeldel Pd e lo fa con l’assemblea fondativa che si è tenuta nell’ex monastero di via Colleoni, alla presenza del presidente del partito, l’eurodeputato Stefano, insieme ad altri esponenti istituzionali a livello provinciale e regionale. Al tavolo, infatti, oltre a, anche i due consiglieri regionali Davide Casati e Jacopo Scandella, anche il segretario provinciale Gabriele Giudici. Tanti i temi toccati durante la mattinata di oggi, domenica 9 febbraio: dall’impegno e dall’importanza della cittadinanza attiva, al valore della presenza e dell’ascolto, fino ad arrivare anchequestioni nazionali, sollevate da, una su tutte l’unità del partito come impegno primario per tornare a vincere e riportare il Pd al: “E’ molto importante radicarsi nel territorio, a costante contatto con la propria comunità – così–.