Bomba Ferrari Hamilton già condannato | Lewis senza parole

, le previsioni non sono delle migliori: ecco perché.Pirotecnica? No, non è l’aggettivo adatto, semplicemente perché l’imminente stagione di Formula 1 si preannuncia ancor più entusiasmante di così. Soprattutto alla luce del fatto che ci sono innumerevoli novità e che, per forza di cose, niente più sarà uguale a prima.già(Instagram) – Ilveggente.itPer scoprire come si evolverà il campionato ci vorrà del tempo, ovviamente, ma alle porte dell’inizio ufficiale della stagione 2025 è già possibile ipotizzare, quello è poco ma sicuro, che gli scontri che si prospettano all’orizzonte saranno imperdibili in tutto e per tutto. I riflettori saranno puntati sin dall’inizio, manco a dirlo, su, che in occasione del suo esordio ufficiale incercherà di fare faville e di far mangiare la polvere al resto della griglia.