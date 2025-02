Liberoquotidiano.it - Bologna, il blitz dei Patrioti nel Comune: fiori per i martiri delle Foibe. E il sindaco Pd perde il controllo

Alta tensione a. Il corteo della Rete deiche si è tenuto questa sera alla vigilia del Giorno del Ricordo si è introdotto a Palazzo d'Accursio, sede del, per deporre una corona per commemorare le. Una irruzione abusiva, ha denunciato il, Matteo Lepore del Pd, che ha definito "inaccettabile" questo. "La Rete dei, la stessa della marcia fuori dalla Stazione 2 Agosto di novembre scorso", riferisce ilin una nota, "nel corso della marcia si è introdotta senza autorizzazione a Palazzo d'Accursio, già chiuso, per deporre una corona commemorativa per il Giorno del Ricordo senza alcun accordo con la nostra amministrazione". "Da quanto apprendiamo sul posto erano presenti con il ruolo di facilitatori diversi esponenti di Fratelli d'Italia, dal deputato Bignami, all'europarlamentare Cavedagna, al consigliere regionale Sassone, insieme alla consigliera comunale Zuntini", prosegue Lepore.