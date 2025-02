Ilrestodelcarlino.it - Bologna, durissimo scontro tra sindaco e Fratelli d’Italia nel giorno del ricordo. Video

, 9 febbraio 2025 – Ildelsi è caratterizzato, oltre che per una fiaccolata di omaggio alle vittime delle Foibe, per una dura polemica tra l’amministrazione comunale, Gioventù Nazionale e. "Inaccettabile quanto accaduto questa sera: un gruppo di militanti di Gioventù Nazionale in corteo per commemorare le Foibe si è introdotta senza autorizzazione a Palazzo d’Accursio, già chiuso, per deporre una corona commemorativa per ildelsenza alcun accordo con la nostra amministrazione", dichiara ilMatteo Lepore. "Da quanto apprendiamo sul posto erano presenti diversi esponenti di, dal deputato Bignami, all’europarlamentare Cavedagna, al consigliere regionale Sassone, insieme alla consigliera comunale Zuntini – prosegue il primo cittadino –.