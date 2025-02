Sport.quotidiano.net - Bologna, a Lecce un pareggio che sa di frenata per l’Europa

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 9 febbraio 2025 – Ilda trasferta frena ancora, imballato dopo la scorpacciata di sorrisi di martedì sera di ritorno da Bergamo dopo il blitz firmato Castro (valso la semifinale), a mettere al tappeto l’Atalanta Di fronte untonico, galvanizzato dal recente successo al Tardini (3-1) e guidato in attacco da Krstovic e con l’ex Karlsson partente dalla panchina. Ancora novità nell’undici di Italiano: i centrali sono Casale e Lucumi, accanto a De Silvestri e Lykogiannis in fascia, Fabbian sulla trequarti prende il posto dell’infortunato Odgaard (sempre out anche Ferguson e Orsolini), con Castro punta centrale, supportato da Ndoye e Dominguez.in panne in avvio, con Tete Morente subito vicino al gol a neanche un minuto dall’inizio e Pobega a immolarsi con il corpo per salvare i rossoblù.