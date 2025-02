Oasport.it - Bolelli/ Vavassori vincono contro Cash/Glasspool e sono in finale all’ATP di Rotterdam

Continua a regalare soddisfazioni la coppia composta da Simonee Andrea, che nella seconda semidel torneo ATP 500 dipiegano in due set il tandem inglese Julian/Lloydcon il punteggio di 7-6(1) 7-6(3) in un’ora e trentasette minuti. I due tennisti italiani si giocheranno il titolo, oggi alle 13:00,Sander Gille/Jan Zielinski, che nel primo indi giornata hanno superato, con il punteggio di 7-6(7) 7-6(6), il duo Marcelo Arevalo/Mate Pavic.Nel primo parziale la coppia azzurra deve lottare con le unghie e con i denti per difendere i propri turni di servizio nella parte centrale, salvando diverse palle break. Le due coppie non perdono mai il il servizio e la conclusione logica non può che essere l tiebreak, nel quale il duo italiano parte bene, si porta sul 2-0 e anche quando restituisce il mini break sul 2-1 continua a produrre gioco, alza il livelloe chiude con il perentorio punteggio di 7-1 in quarantasei minuti.