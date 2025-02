Oasport.it - Bolelli/Vavassori alzano la coppa nell’ATP di Rotterdam! Decisivo il match tie-break

Simoneed Andreasi aggiudicano gli ABN AMRO Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500 andato in scena sul cemento indoor di, nei Paesi Bassi: la coppia italiana, accreditata della terza testa di serie, piega nell’ultimo atto il belga Sander Gille ed il polacco Jan Zielinski con lo score di 6-2 4-6 10-6 in un’ora e 25 minuti di gioco.Nel primo set la coppia azzurra si salva al puntonel secondo game, poi sale in cattedra, marcando dieci punti di fila, che fanno da preludio ai quattro game consecutivi vinti, cona zero nel terzo gioco ed a quindici nel quinto. Il belga ed il polacco provano a restare nel set, ma la chiusura degli azzurri arriva, implacabile, sul 6-2 in appena mezz’ora.Nella seconda partita i servizi sono a lungo dominanti, tanto che non si registrano palle, né si giocano deciding point sul 40-40.