Bloccata la vendita illegale di pesce a Fiumicino

, 9 febbraio 2025 – Anche di domenica, la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Roma non abbassa la guardia sui controlli nel territorio. Durante un pattugliamento al molo di Torre Clementina, a, gli uomini della squadra nautica hanno individuato venditori abusivi di prodotti ittici che, notata la presenza delle autorità, hanno abbandonato la merce lasciandola incustodita.Il sequestro delprivo di tracciabilitàNel corso dell’intervento, i militari hanno sequestrato oltre 30 chili di, tra cui più di 20 chili di lumachine ancora vive e circa 10 chili di razze, conservate in imballaggi non conformi. La mancanza di documentazione sulla provenienza ha reso necessario il sequestro del pescato, un’azione mirata a tutelare sia la sicurezza alimentare dei consumatori sia gli interessi dei pescatori autorizzati, penalizzati dalla concorrenza sleale.