Ilrestodelcarlino.it - Bit e Festival di Sanremo, la carta protagonista

Alla Bit c’è anche Fabriano. Il Comune partecipa alla Borsa internazionale del turismo di Milano, in programma da oggi a martedì, oltre che alla 75esima edizione deldimercoledì, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio artistico, culturale e naturalistico della città. Fabriano è presente con un proprio stand alla Bit nello spazio riservato alla Regione Marche, per una dimostrazione dellafatta a mano, simbolo della tradizione artigianale del Museo dellae della Filigrana. L’evento rappresenta un’importante occasione per presentare Fabriano Città creativa Unesco, mettendo in evidenza le sue peculiarità storiche e produttive davanti a operatori del settore turistico e a un vasto pubblico internazionale. Parallelamente la Camera di Commercio delle Marche sarà presente appunto aldella canzone italiana con uno stand per la promozione turistica della regione e il Comune parteciperà con la stessa dimostrazione dellafatta a mano, unendo la tradizione artigianale locale alla visibilità di uno degli eventi mediatici più seguiti in Italia.