Agi.it - Bimba di 8 anni morta dopo un intervento alle tonsille

AGI - Tragedia ad Alghero: una bambina di 8ieri serache era stata operata all'ospedale civile della città sarda. La piccola era stata operata giovedì sera nel reparto di Otorino per la rimozione dellee l'era perfettamente riuscito. Intorno18, di ieri, però, le condizioni della bambina si sono improvvisamente aggravate, pare in seguito a una emorragia, ha riferito l'Unione Sarda. I medici sono subito intervenuti, facendo di tutto per cercare di salvare la piccola paziente originaria di Villanova Monteleone, ma non c'è stato nulla da fare. La Procura di Sassari ha aperto un'inchiesta.