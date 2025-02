Bergamonews.it - Bill Gates da Fazio, Mina Settembre, Tradimento, Le Iene o Report? La tv del 9 febbraio

Leggi su Bergamonews.it

Per la prima serata in tv, domenica 9, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “3”, con Serena Rossi e Giuseppe Zeno.Verranno, proposti due episodi dal titolo “Sliding doors” e “Ritorni e partenza”. Nel primo, il clima in casa trae Domenico è diventato sempre più teso e nemmeno la saggezza e la simpatia di Zia Rosa riescono a riportare la serenità. Come se non bastasse, al consultorio arriva una giovane donna incinta. Poco dopo il parto, prende una difficile decisione: vuole dare il suo bambino in adozione.Nel secondo, mentre Fiore si gode una colazione insieme ad Andrea, qualcosa di inaspettato attira la sua attenzione. Una signora, visibilmente confusa, si aggira per il locale ripetendo di aver perso il marito. Fiore, non sapendo bene come gestire la situazione, decide di portarla al consultorio per chiedere aiuto a