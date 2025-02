Bill Gates apre a Trump la sorpresa da Fazio | Sto mediando tra lui e l’Oms Ecco cosa gli ho detto sul futuro degli Usa – Il video

Leggi su Open.online

non chiude la porta all’Amministrazione. Nonostante le continue sparate del tycoon e dei suoi contro la cooperazione internazionale, nel settore della sanità o del cambiamento climatico, il fondatore di Microsoft continua a coltivare la speranza sull’alleanza tra scienza e politica. È per questo, svela ospite di Fabioa Che Tempo Che Fa, che si è messo a disposizione del leader repubblicano, pur mettendolo in guardia sui rischi del suo approccio. «Hoche mettere tutto in discussione come fa lui può essere positivo, ma anche no: “Posso aiutarla offrendole la mia esperienza con la Fondazione (e Melinda, ndr), per esempio sulla lotta all’Hiv”. Insomma sto cercando di sollevare punti morali strategici». Diversamente, lascia intendere, da chi tra i boss del Big Tech si è sdraiato ai suoi piedi o messo direttamente al suo fianco, a partire da Elon Musk.