Bill Apter sul ritorno di Becky Lynch:"Non so se sia ancora il momento giusto"

Il Senior Editor di Sportskeeda e giornalista della Hall of Fame,, ha recentemente parlato di. La star della WWE è attualmente in pausa dal wrestling. “The Man” è assente dagli show WWE sin dalla sua sconfitta contro Liv Morgan lo scorso anno, nell’edizione di RAW del 27 maggio. Da allora, si è concentrata sulla sua vita al di fuori del ring, partecipando a vari eventi pubblici. Inoltre, è apparsa nel teaser di Netflix per RAW, alimentando le speculazioni su un suo possibileimminente.tornerà presto?svela il possibile piano della WWEIn una recente puntata di Smack Talk,ha sottolineato che, con ildi Charlotte Flair e Alexa Bliss, il roster attuale della WWE è già ricco di talenti femminili di alto livello.