Bif&st | il programma dell’edizione 2025

È stato presentato ieri ildel BIF&ST – Bari International Film&Tv Festival indal 22 al 29 marzo a Bari.La sedicesima edizione del Bif&st vede la direzione artistica del giornalista e critico cinematografico Oscar Iarussi, designato per il triennio-2027 dalla Giunta regionale della Puglia nell’ottobre scorso. In questi mesi di lavoro, nonostante i tempi serrati, Iarussi e il team organizzativo hanno ridefinito in parte alcuni aspetti della struttura del Festival, immaginando un percorso innovativo per il futuro del Bif&st, pur nel segno di una sostanziale continuità con la formula concepita e sviluppata negli ultimi quindici anni.Saranno due i concorsi cinematografici del Bif&st: un concorso internazionale, dedicato al cinema dei Paesi del Mediterraneo (MERIDIANA) e l’altro al CINEMA ITALIANO che includerà sia film di finzione sia documentari.