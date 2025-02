Internews24.com - Beukema Inter, è lui il profilo individuato per il post Acerbi? Cosa filtra

di Redazione, il difensore del Bologna è il nomedalla società nerazzurra per sostituireIl calciomercatoè pronto a virare con decisione su Samin vista della prossima stagione. Il centrale del Bologna per diversi fattori pare essere balzato in cima alle preferenze dei nerazzurri come erede di. Stando a quanto riferito infatti da La Gazzetta dello Sport, in casasono sempre più frequenti le riflessioni per individuare il successore giusto dell’ex Lazio e tutte le strade portano a Bologna. L’olandese sta disputando un’ottima stagione con i felsinei sia in campionato che in Europa e questo avrebbe attirato l’attenzione del club nerazzurro che, come si sa, èessato anche a Castro per l’attacco. Dunque i due club si stanno già parlando per mettersi d’accordo sulle cifre e potrebbe essere portata a termine una maxi operazione per entrambi i i giocatori, operazione in cui i nerazzurri inserirebbero delle contropartite che piacciono al Bologna.