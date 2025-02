Ilveggente.it - Berrettini ci mette la firma: l’annuncio è già ufficiale

, tutto deciso: ha “to” perché avvenga presto.Avevamo messo in conto sin dall’inizio il rischio che Tallon Griekspoor fosse un’incognita. Uno di quei rivali belli tosti contro i quali, purtroppo, la vittoria non è mai così scontata. Men che meno quando giocano in casa, come in questo caso. Al suo debutto a Rotterdam, caldeggiato dal tifo dei local, il tennista è riuscito a battere in tre set il nostro Matteocilaè già(AnsaFoto) – Ilveggente.itIl romano lo ha fatto sudare un po’: ha perso il primo set ma ha vinto il secondo, salvo poi arrendersi sul più bello, ovvero al tie break. Un piccolo sforzo in più e oggi ci sarebbe l’ex numero 6 del mondo agli ottavi di finale dell’ABN Amro Open, ma tant’è. Smaltita la delusione derivante da una sconfitta che non meritava, il finalista di Wimbledon 2021 potrà riprovarci.