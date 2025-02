Bergamonews.it - Bergamo Smart City sostiene il progetto “Tra il dire e il fare c’è di mezzo l’educare”

Giacomo Angeloni, Presidente dell’Associazione& Community, ha consegnato nel pomeriggio del 7 febbraio all’Associazione Benessere Creativo un contributo di 3.800 euro per sostenere l’iniziativa “Tra ile ilc’è di”, nata grazie alla partecipazione al Bando di Crowdfunding Civico 2023 promosso dalla stessa Associazione.Ilche ha trovato casa all’oratorio di Monterosso, rappresenta uno spazio dedicato agli adolescenti, dove i giovani possono sviluppare abilità manuali, esprimere la propria creatività e condividere esperienze in un ambiente accogliente e inclusivo. Attraverso laboratori pratici, i ragazzi e le ragazze hanno l’opportunità di costruire e riparare oggetti utili alla comunità, come lavagne per lo spazio compiti o panchine per l’oratorio, acquisendo non solo competenze tecniche, ma anche valori fondamentali come la cura, la pazienza e la collaborazione.