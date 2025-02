Ilgiorno.it - Bergamo, il palazzo di via Pascoli Ex Poste: sì alla ristrutturazione dopo 15 anni

, 9 febbraio 2025 – L’attesa è finita. Ha i giorni contati il degrado che daattanaglia ildelle exdi via, abbandonato e diventato, con la chiusura delle attività postali nel 2010, terra di nessuno e rifugio di sbandati e senzatetto. L’edificio ha una nuova proprietà, pronta a partire con i lavori di: è la Gmg Centro edile di Bottanuco, poliedrica società bergamasca che spazia dall’attività immobiliare e ediliziaristorazione. “In settimana prenderemo possesso dell’area, avviando i primi lavori”, spiega Giorgio Ferrari, amministratore unico di Gmg Centro edile. Una buona notizia per i residenti della zona, che in queste ore hanno postato sui social foto e video dell’occupazione abusiva dello stabile da parte di persone senza fissa dimora, denunciando una situazione igienico-sanitaria precaria.