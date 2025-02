Ilrestodelcarlino.it - Berardi, un assist al bacio. Grande percussione di Iannoni

MOLDOVAN 6,5. Attento quando Burrai lo cerca dalla distanza, e siamo al 22’ p.t. Replica nel finale di partita, garantendosi, con la parata, non banale, su Galuppini, il secondo clean sheet consecutivo. PAZ 6,5. Riappare a quasi due mesi di distanza dall’ultima presenza – metà dicembre a Frosinone – con la voglia giusta. ‘Attezniona’ Ruocco e Giordano, riparte con profitto, ‘arando’ la fascia di competenza. Paga con ‘giallo’ un tantino zelante la sua esuberanza fisica ma nel complesso regge l’urto della catena mancina del Mantova(27’ s.t. Toljan 6. Tiene a bada Fiori e non corre rischi) MUHAREMOVIC 6,5. Mensah non gli da’ troppo da fare: il centrale scuola Juve gli prende le misure da subito e gli lascia zero. LOVATO 6. Chiude, attingendo all’esperienza e al senso della posizione, senza troppi affanni, i varchi che si aprono nella retroguardia neroverde.