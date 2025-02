Anteprima24.it - Benevento, squadra in ritiro a Venticano fino a sabato

Tempo di lettura: < 1 minutoIl piano inclinato sul quale sembra essermi messo ilha spinto la società a prendere decisioni drastiche con il gruppo spedito inal prossimo match casalingo dicontro il Messina. Una mossa scaturita dopo il ko contro la Juventus Next Gen, gara che ha sancito il debutto in panchina di mister Pazienza non con l’esito sperato. Questa la nota del club giallorosso: “IlCalcio – si legge – comunica che lasi ritroverà domani mattina per una seduta di allenamento di ripresa, come previsto dal programma settimanale. Martedì 11 febbraio p.v., al termine dell’allenamento, i calciatori e lo staff tecnico partiranno inpresso l’Hotel Europa di, dove proseguiranno la preparazione con allenamenti quotidiani in vista della prossima partita contro il Messina, in programma15 febbraio, alle ore 15:00?.