Anteprima24.it - Benevento, continua la querelle tra Comune e inquilini di via Piermarini

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma deglidel palazzo di via48 a.Giustamente preoccupati i condomini di via48 chiedono da tempo le carte relative al sopraelevamento del loro fabbricato. La sicurezza e l’incolumità. Nella città didalla millenaria bellezza ex paesotto se ne parla troppo. Anzi se ne straparla. Sicurezza e incolumità sono scienza delicata e complessa e non il riflesso di un ansia permanente scaturita dagli anni tragici del Covid. Per dare sicurezza servono mirati investimenti sul territorio, servono soldi, asicurezza e incolumità sono solo parole servite per devastare il verde straordinario presente e a buttare giù qualche scuola con il silenzio di tante sonnacchiose complicità.