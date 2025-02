Lanazione.it - Belvedere, arriva il Montelupo. Atletico Maremma con Lebowski

CALCIO La ventiduesima giornata di Promozione può essere fondamentale per i destini delle formazionine. Infatti, la capolista, prima con 53 punti, oggi ospita il, quinta forza del torneo che, seppur staccata di 21 punti, è sempre una formazione insidioda e pericolosa.che avrà diverse defezioni per squalifica. Oltre al portiere Ginanneschi, fermo già dal turno scorso, per l’incontro di oggi mancheranno anche Del Conte (out per quattro turni) e Veronesi. Mister Giallini dovrà quindi ridisegnare la propria formazione per evitare un altro passo falso dopo la caduta a San Miniato del turno scorso. Dietro altro big match, con l’in seconda posizione che se la vedrà in casa contro il Centro Storico, quarto, per un match decisivo ai fini dei playoff.