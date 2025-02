Lanazione.it - Beko, si apre uno spiraglio. I Comuni puntano a salvarla acquistando lo stabilimento

Siena, 9 febbraio 2025 – Unodi speranza dopo cinque mesi di lotta per i 299 lavoratori dellodi Siena, che si oppongono allo stop della produzione annunciato dalla multinazionale turca per il 31 dicembre. Tra cortei di protesta, incontri istituzionali e iniziative di vario genere “per tenere alta l’attenzione”, venerdì sera finalmente è arrivata una buona notizia. Train spa, partecipata del Comune di Siena, con voto unanime del cda, ha deliberato di inviare alla proprietà del sito in viale Toselli una manifestazione di interesse finalizzata a ottenere maggiori informazioni sullo, il contratto in essere e le condizioni di vendita, “a supporto di una continuazione dell’esistenza del polo industriale”. In altre parole, Train spa sarebbe pronta ad acquisire il capannone di viale Toselli, raccogliendo “le istanze provenienti dal territorio e dalla principali istituzioni che lo rappresentano, nell’ambito di una vicenda molto delicata, che coinvolge 300 lavoratori e le loro famiglie”.