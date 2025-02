Spazionapoli.it - Behrami rivela: “Conte mi ha stupito in un aspetto. Scudetto? C’è una gara fondamentale per il Napoli”

Ultimissime Calcio– Valonhato unche lo ha colpito di Antonioe si è lanciato in un pronosticoPer le ultimissime calcio, le parole di Valona poche ore dalla sfida tra gli azzurri e l’Udinese. L’attuale opinionista DAZN ha indossato entrambe le maglie in carriera e si è voluto soffermare soprattutto sull’operato di Antonioin questa prima metà abbondante di stagione. I partenopei, questa sera, avranno la grossa chance di allungare momentaneamente a +6 dall’Inter, dando forte pressione ai nerazzurri.Un’occasione importantissima per i partenopei, che potrebbero guardare in relax ladi San Siro di domani. Un match che dirà tantissimo del prosieguo del campionato, tenendo in considerazione che tra una settimana ilandrà di scena all’Olimpico contro la Lazio e l’Inter se la vedrà contro la Juventus allo Stadium.