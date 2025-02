Tvplay.it - Bastoni via, all’Inter 75 milioni di euro: la destinazione

Il futuro del difensore dell’Inter Alessandroè più in bilico che mai. Fissata già la cifra e la data per la possibile cessione. La sconfitta di Firenze ha scatenato grossi dilemmi in casa Inter e ora sia in società che tra i tifosi ci sono grossi dubbi sul futuro. Sono due anni che la società praticamente non compra e non vende, puntando sui giocatori che sono a disposizione e che ovviamente devono fare i conti con l’età che avanza e che pende come un macigno sulla schiena di Simone Inzaghi.via,75di: la(Lapresse) TvPlayAcerbi, De Vrij e Mkhitaryan, ma anche Hakan Calhanoglu: sono diversi gli over 30 in difficoltà e per una squadra che gioca ogni 3 giorni praticamente sempre questo è un grosso problema. Oaktree allo stesso tempo è stata chiara, i giocatori arriveranno solo con eventuali cessioni e quindi serve prima cedere e poi comprare, su questo non ci sono dubbi e il club sta già facendo le opportune valutazioni.