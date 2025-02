Sport.quotidiano.net - Basket, Unieuro Forlì ferma la capolista Udine: 82-76 al Palafiera

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 9 febbraio 2025 –la corsa della, che cade alper 82-76. Gli uomini di Martino tengono nel pugno inerzia e punteggio, di fatto, per tutti i 40’ di gioco, conquistando un successo meritatissimo e due punti d’oro per la classifica. Gaspardo è il top scorer dei padroni di casa con 17 punti. La Pallacanestro 2.015 parte in quinta (8-0) e si mantiene in vantaggio per tutta la durata del primo periodo (18-15 dopo 10’), anche grazie ad unanon particolarmente precisa al tiro. In apertura di seconda frazione, però, tre bombe ravvicinate valgono il sorpasso (22-24), ma l’risponde subito: break di 8-0 per il +6 (30-24). Vantaggio mantenuto, poi, fino a poco prima dell’intervallo (42-37). Il terzo quarto procede a strappi, con i forlivesi che provano a fuggire (+10 sul 63-53) eche resta sempre a galla, pur senza andare mai oltre il -2.