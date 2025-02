Sport.quotidiano.net - Basket, Serie A: Milano sbanca Sassari 78-72. Miaschi firma il colpo di Scafati a Pistoia

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bologna, 8 febbraio 2025 – Le fatiche del doppio turno di Eurolega non hanno fermato la corsa dell’EA7 Emporio Armaniche, nel primo dei due anticipi del 19° turno, ha ottenuto il settimo successo negli ultimi otto incontri disputati nel campionato diA dindo il PalaSerradimigni di78-72. In grande spolvero, tra i biancorossi un Nenad Dimitrijevic che ha sfiorato la doppia doppia chiudendo a quota 15 punti e 9 rimbalzi. A quota 14 punti a testa si sono invece spinti Leandro Bolmaro e Zach LeDay che, assieme a un Shavon Shields un po’ sottotono per larghi tratti del match ma importante nel finale, hannoto le giocate chiave per il successo dell’Olimpia. Quattro gli uomini in doppia cifra nello scacchiere del Banco di Sardegna, guidato dagli 11 punti a testa di Alessandro Cappelletti, Brian Fobbs e Giovanni Veronesi.