Basket Serie A | Cremona piega Trapani Trento in cima alla classifica

ferma85-80, nella partita valida per la diciannovesima giornata del campionato diA 2024/2025. I siciliani perdono la leadership della, cedendo a, vincitrice contro Varese per 92-79. Nel corso della giornata, Reggio Emilia ha vinto contro Treviso per 94-90, mentre Venezia ha superato Napoli 91-68. Successo su misura per Brescia, che contro Trieste la spunta per 93-90. Infine, Bologna vince su Tortona per 98-66.TREVISO-REGGIANALa Reggiana vince su Treviso per 90-94, in una partita terminata solo all’over time. Treviso domina il primo quarto, lasciando la squadra ospite ad inseguire. Dopo appena dieci minuti in campo, i padroni di casa sono in vantaggio per 26-18. Nel corso del secondo quarto, le distanze rimangono immutate, con entrambe le formazioni che inanellano ventidue punti ciascuna.