Basket | Milano passa a Sassari Scafati si impone nel finale a Pistoia

Doppio anticipo per la 19a giornata di Serie A 2024-2025 e doppia vittoria in trasferta. L’Olimpiaaggancia per qualche ora il gruppo delle seconde dopo aver battuto la Dinamo, mentreallontana sempre più lo spettro dell’ultimo posto, quello che invece vede ancoradopo un’altra settimana rovente non finita per il verso giusto.BANCO DI SARDEGNA-EA7 EMPORIO ARMANI72-78Al PalaSerradimigni, non c’è che dire, il calore è sempre quello per una sfida che ha segnato una larga fetta degli Anni ’10.ritrova Causeur, aritorna Rashawn Thomas, ma tutto il primo quarto è segnato da una Dinamo molto carica, con tanto di parziale di 9-0 lanciato da Bendzius e Halilovic e ricucito dall’EA7 con Shields, Gillespie e Ricci. 22-21 dopo 10?. L’equilibrio non regna proprio sovrano nel secondo periodo, nel senso che la squadra di Messina ha in LeDay e Ricci gli uomini del +6, ma dall’altra parte Cappelletti e Halilovic tengono duro.