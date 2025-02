Oasport.it - Basket femminile: Italia sconfitta in Cechia nell’ultima e ininfluente partita di qualificazione agli Europei 2025

Leggi su Oasport.it

L’chiude con unala fase di, che nel girone in questione è sostanzialmente una parola fuori luogo visto che i Paesi che hanno voce in capitolo sono tutti ospitanti. A Brno lavince sul filo di lana per 74-69, ma alla fine dei conti per le azzurre tutto conta relativamente, visto che il primo posto nel raggruppamento è cosa già fatta. L’appuntamento è ora per il viaggio verso il girone di Bologna, al PalaDozza, dal 18 al 21 giugno.Se una definizione di primo quarto si può dare, questa è molto semplice: percentuali alte senza sosta. Partono fortissimo le azzurre, con Fassina, Cubaj e soprattutto Villa a firmare l’1-9. Per qualche momento l’attacco ceco è solo Vorackova, ma l’trova ogni volta protagoniste diverse: prima Verona, poi Keys, quindi ancora Madera.