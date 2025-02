Oasport.it - Basket, Cremona colpo salvezza. Successi anche per Venezia, Reggio Emilia, Trento, Brescia e Bologna

Leggi su Oasport.it

Si è appena conclusa la diciannovesima giornata del massimo campionato italiano di, con sei partite a chiudere il weekend in attesa della pausa per la Coppa Italia. Dopo idi Milano e Scafati ieri sera, oggi tante le sfide importanti sia per chi è in corsa per un posto ai playoff sia per chi sta lottando per non retrocedere. Ecco come è andata.Si parte dal Taliercio con-Napoli, sfida importantissima per entrambe le formazioni, alla disperata caccia di punti per raddrizzare la stagione. Ma il match dura solo un quarto, chiuso con la Reyer avanti di due punti, poi nei parziale a cavallo dell’intervallo fa il vuoto la squadra di Spahija, toccando il +30, e alla fine si impone per 91-68. Al Palaverde, invece, scontro tra Treviso ee match decisamente più equilibrato tra due formazione che hanno i playoff nel mirino.