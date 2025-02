Sport.quotidiano.net - Basket B Interregionale, il calendario Play In Gold

Leggi su Sport.quotidiano.net

La Fip Emilia Romagna ha reso noto ilprovvisorio delIn. Quello definitivo verrà ufficializzato nei prossimi giorni, ma conterrà solo eventuali modifiche su richiesta delle singole società. La seconda fase del campionato di serie Bmette insieme 12 squadre: 6 di Marche ed Emilia Romagna e 6 di Lazio, Abruzzo e Sardegna. Alla fine le prime 8 andranno aioff a eliminazione diretta e, in ultimo, solo una squadra salirà in B nazionale. Si comincia sabato 15 febbraio: la prima a scendere in campo sarà Porto Recanati, in casa, contro la Stella Ebk Roma (ore 21.15). Poi, domenica 16, toccherà a Recanati contro la Carver Roma: match in programma in casa dei leopardiani alle 18. Debutta invece in trasferta il Matelica, domenica a Viterbo, contro la Stella Azzurra (ore 18).