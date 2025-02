Sport.quotidiano.net - Basket A2 donne. Vigarano rischia grosso a Roseto

Al Pala Maggetti di, oggi alle 18 la Pallacanestroandrà a caccia dell’impresa. Contro le Panthers, attestate al secondo posto della graduatoria e reduci da 13 successi nelle ultime 14 gare, le biancorosse del coach Grilli dovranno giocare una gara perfetta, su entrambe le metà campo, per provare a fare il colpaccio.ha recuperato una delle ex, Capra, e presenta le altre ex vigaranesi Sorrentino e Coser. Attenzione pure ad Espedale, Caloro e, sotto canestro, Sakeviciute. Insomma, molte insidie, contro cuidovrà rispondere “presente”, allungando il minutaggio positivo in una gara, con tutte le effettive a disposizione. Le biancorosse cominciano in Abruzzo un terzetto di gare complicate, dopoaffronteranno Mantova in casa e Matelica fuori, sfide che dovranno essere giocate con la giusta mentalità e di squadra, non lasciando niente al caso.