Ilnapolista.it - Baroni: «Il Napoli è strepitoso, siamo consapevoli che cercheremo di battere i più bravi»

Marco, allenatore della Lazio, è intervenuto nel post-gara in conferenza stampa dopo aver schiantato il Monza per 5-1 all’Olimpico. Sabato prossimo sfiderà ilprimo in classifica (in attesa di-Udinese di questa sera). Focus del suo intervento la bella vittoria dominante contro il fanalino di coda della Serie A e in prospettiva proprio l’incontro con Antonio Conte, che finoraha battuto entrambe le volte: sia in campionato (0-1) che in Coppa Italia (3-1 con tripletta di Noslin, decisivo poi nell’assist a Isaksen al Maradona).: «Colserve la partita perfetta»Di seguito quanto dichiarato:Cosa l’ha soddisfatta di più della partita di oggi?«L’interpretazione della partita. Ho chiesto ai ragazzi di partire forte e di fare una gara di ritmo. Ci alimentiamo del ritmo della gara, abbiamo trovato tanto gioco.