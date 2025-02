Ilgiorno.it - Barbara Berlusconi alla Scala, Sala le augura “buon lavoro”. Ma in passato scintille tra i due

Milano – “”. Il sindaco Giuseppe, da presidente della Fondazione del Teatro, commenta con parole cordiali ma fredde l’ingresso dinel board dell’ente che gestisce il Tempio del Piermarini. La figlia dell’ex premier ed ex fondatore di Forza Italia Silvioè stata indicata dal governatore lombardo Attilio Fontana nel cda dellanel posto che spettaRegione. Al primo cittadino, guida della Fondazione, non resta che prenderne atto: “Non posso che dire. Quando il consiglio di amministrazione sarà messo in campo, vedremo il consiglio cosa esprimerà”. Il numero uno di Palazzo Marino per ora non aggiunge altro. Il suo commento è improntato a un approccio istituzionale. La priorità è garantire una collaborazione cordiale tra Comune e Regione nella gestione del teatro simbolo di Milano.