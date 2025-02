Liberoquotidiano.it - Bancomat, addio: ecco come preleveremo i soldi, rivoluzione in banca

Una nuova era allo sportello: risparmiatori e clienti delle banche devono prepararsi a direalla carta da inserire. Una innovazione, quella della tecnologia NFC (Near Field Communication) che promette di migliorare sensibilmente la sicurezza e ridurre drasticamente la possibilità di truffe e raggiri.per i pagamenti cashless, infatti, anche i prelievi sono destinati a diventare digitali. Sono sempre più diffusi, in questo senso, gli sportelli senza contatto, che permettono agli utenti di prelevare in maniera più rapida, senza dovere inserire la cartanello sportello. Si può appoggiarla sul lettore, o più semplicemente utilizzare il proprio smartphone, aprendo la applicazione del proprio istitutorio. Dopo aver verificato la propria identità, gli utenti avranno accesso alle tradizionali funzionalità del: sarà possibile insomma effettuare prelievi, consultare il saldo residuo del proprio conto corrente, trasferimenti, pagamenti e versamenti negli sportelli attrezzati.