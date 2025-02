Thesocialpost.it - Bambina di 8 anni muore in ospedale dopo un’operazione alla tonsillite: aperta inchiesta

Unadi 8, residente a Villanova Monteleone, è deceduta nella serata di ieri presso l’civile di Alghero,complicazioni insorte in seguito achirurgica alle tonsille, effettuata giovedì scorso nel reparto di Otorinolaringoiatria.Dinamica e aggravamento improvvisoSecondo le prime ricostruzioni, l’intervento era inizialmente riuscito senza complicazioni. Tuttavia, nella giornata di ieri, la piccola ha accusato un improvviso peggioramento delle condizioni di salute, attribuito, in via preliminare, a una emorragia. Nonostante l’rme lanciato dal personale medico e gli sforzi per stabilizzarla, laè deceduta poco.Procura di Sassari indagaLa Procura di Sassari ha immediatamente avviato un’per far luce sulle cause del decesso e verificare eventuali responsabilità, sia legateprocedura medica chegestione del post-operatorio.