Balestra celebra il suo centenario con un profumo unisex

La storica maisoncompie un nuovo passo nel suo percorso di rinnovamento con il lancio della sua prima fragranza sotto la guida di Sofia Bertolli. Il, chiamato1924, rende omaggio ai 100 anni del brand e segna un ponte tra la sua eredità e il futuro.lancia unche unisce tradizione e innovazione, tutto, per il suoIl flacone, dal design essenziale, è impreziosito dall’iconicoblue, tonalità distintiva della casa di moda. La fragranza, prodotta in collaborazione con Eurocosmesi, si propone di essere accessibile e versatile, con un prezzo di 49,90 euro, per avvicinare nuove generazioni al mondo della maison. “Volevo che fosse unche tutti potessero indossare, dalla mattina alla sera”, ha dichiarato Bertolli