Bacoli: rivuole la collana regalata alla ex. 55enne arrestato per rapina

. Luilache le aveva regalato quando era in piedi la relazione. Lei la nega e gli dice di no e lui gliela strappa violentementeÈ sera ae due ex fidanzati si incontrano. Lui ha 55 anni mentre lei ne ha 53. I due hanno avuto una relazione che poi è finita e decidono di vedersi per chiarire.La storia d’amore è irrecuperabile e ilinizia ad agitarsi. Pretende che lei gli restituisca il ciondolo che le aveva regalato. Lei non è d’accordo, non vuole e dice no. A quel punto l’uomo diventa aggressivo e afferra la ex. Stringe il ciondolo che era al collo della donna e glielo strappa. La vittima cade a terra e si fa male. A darne notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli.Giunge sul posto il personale del 118 che trasferisce la vittima nell’ospedale Santa Maria delle Grazie.