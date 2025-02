Bergamonews.it - Babysitter svanita nel nulla, il compagno confessa l’omicidio: le ricerche del corpo tra l’Adda e la Bassa

È solo un’ipotesi investigativa, ma potrebbe essersi spinto fino allaBergamasca Pablo Gonzalez, il 48enne salvadoregno omicida reo confesso della compagna Johanna Nataly Quintanilla. L’uomo, impiegato in un’azienda di manutenzione stradale, è accusato di omicidio volontario, occultamento e soppressione di cadavere.L’area cerchiata in rosso sulla mappa dagli investigatori è tra il confine milanese e quello bergamasco, tra il fiume Adda e il canale Muzza. Secondo la squadra omicidi di Milano è qui che Gonzalez potrebbe avere scaricato il borsone da palestra con all’interno i resti della donna,connazionale di 40 anni, della quale non c’erano più notizie dalla notte tra il 24 e il 25 gennaio.Gonzalez è stato ripreso mentre trasportava il borsone nel garage. Il giorno dopo si è messo al volante della sua Fiat Punto e ha guidato per tre ore.