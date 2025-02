Lapresse.it - Babysitter scomparsa a Milano, il compagno confessa l’omicidio: “Gioco erotico finito male”

Le avrebbe stretto le mani al collo fino a ucciderla per un “” per poi andare nel “panico” e decidere di sbarazzarsi del corpo. Sarebbe morta così Jhoanna Nataly Quintanilla Valle, la baby sitter 40enne del Salvadordala notte del 24-25 gennaio. Uccisa dalPablo Heriberto Gonzalez Rivas nella loro abitazione di Piazza dei Daini. L’uomo, accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e il legame di convivenza e occultamento di cadavere, hato sabato durante l’interrogatorio di convalida del fermo di indiziato di delitto davanti alla gip di, Anna Calabi. Il provvedimento della giudice, chiamato a decidere anche sulla richiesta di custodia cautelare in carcere della Procura guidata da Marcello Viola, è atteso per domenica.