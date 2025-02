Iltempo.it - Azzerare tutto e votare. L'arma vincente di Meloni contro l'accerchiamento

Game over. È ufficialmente iniziata la caccia al governo. E, davanti a questo assedio, fa bene la premier ad alzare le barricate. Per uscire dall'resta solo un': le elezioni anticipate, con uno scacco matto in piena regola, visto lo sbando dell'attuale litigiosa sinistra. Addirittura, senza limitarsi a Palazzo Chigi, essendo per Giorgia il Quirinale quasi a «portata di età» nel 2029. La pressione, tuttavia, non è solo interna: i ministri sono in ordine sparso, il caos regna sovrano nei palazzi dell'intelligence e il nervosismo serpeggia tra gli alleati, che si insultano a colpi di chat. Il fronte si è allargato oltre confine, dove alcuni governi, convinti ormai chesia l'interlocutore più affidabile per Donald Trump, intendono sbarrarle la strada. Non è certo un caso se il quotidiano più critico è il britannico The Guardian, da sempre vicino ai progressisti e all'ala più coriacea dei Democratici USA.