Iltempo.it - “Azzardo inaccettabile”. Sisto smaschera il papocchio delle toghe sull'indagine per Almasri

«La scelta di aprire un'per il casosul presidente del Consiglio, due ministri e un sottosegretario è sbagliata. Un». È questo il pensiero, affidato ad una intervista a La Stampa, del viceministro della Giustizia Francesco Paolosul caso del libico rispedito in patria e le polemiche che ne sono scaturite. «L'esposto - spiega- da cui nasce non conteneva fatti di rilevanza penale e non aveva i requisiti di determinatezza e di verosimiglianza richiesti dalla legge. Se Francesco Lo Voi avesse atteso l'informativa in Parlamento di Carlo Nordio e Matteo Piantedosi si sarebbe astenuto da un gesto così grave». Avrebbe potuto «cestinare l'esposto» oppure «inviarlo al tribunale dei ministri senza alcun indagato, oppure chiedere direttamente l'archiviazione».