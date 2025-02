Game-experience.it - Avowed, il nuovo video mostra il sistema di combattimento, variegato e ricco di possibilità

Leggi su Game-experience.it

Obsidian Entertainment continua a svelare nuovi dettagli su, il GDR fantasy in arrivo su Xbox e PC. In un recentepubblicato dai social di Xbox Messico, vieneto più da vicino ildidel gioco, evidenziando la varietà di armi e le abilità a disposizione dei giocatori.Precisiamo che il filmato in questione alterna scene in-engine a spezzoni di gameplay inediti, mettendo in risalto la flessibilità delle meccaniche die lestrategiche offerte dal titolo. Ricordiamo proprio in tal senso che ini giocatori potranno affrontare le battaglie con un’ampia gamma di strumenti, combinando spade, armi da fuoco, scudi e incantesimi.Le magie non saranno solo offensive, ma anche difensive, permettendo ai giocatori di adottare strategie diversificate in base alla situazione.