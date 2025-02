Puntomagazine.it - Avellino: minorenne si allontana da comunità e finisce a Nisida

Leggi su Puntomagazine.it

. Sostituzione della misura cautelare per ungravemente indiziato di furto aggravato e continuatoI Carabinieri della Stazione di, nella tarda serata di ieri, hanno eseguito una ordinanza di sostituzione della misura cautelare del collocamento incon la custodia in Istituto Penitenziario Minorile.Ad emettere il provvedimento nei confronti di un 16enne avellinese, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i Minorenni di Napoli, su richiesta Procura della Repubblica per i minorenni di Napoli.A darne notizia una comunicazione della del Comando provinciale disu delega della Procura della Repubbllica.Il minore, che risultava gravemente indiziato del reato di furto aggravato continuato nel capoluogo irpino, a seguito delle attività di indagini avviate nello scorso mese di ottobre 2024, dai militari della Compagnia di, era infatti collocato incon un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale per i minorenni di Napoli.