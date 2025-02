Thesocialpost.it - Autostrada, schianto tra due auto: chilometri di code

Nel pomeriggio di domenica 9 febbraio, un incidente stradale ha paralizzato il traffico lungo l’A4, nel tratto tra Cormano e Milano-Certosa, in direzione Torino. Lo, avvenuto intorno alle 15.30, ha coinvolto due veicoli e causato quattro feriti, fortunatamente nessuno in gravi condizioni.L’Agenzia regionale di emergenza urgenza ha segnalato il sinistro poco dopo l’accaduto, mentre la Polizia Stradale è intervenuta sul posto per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’impatto. Da una prima analisi, si tratterebbe di un tamponamento, ma le cause precise sono ancora in fase di accertamento.Il traffico ha subito pesanti ripercussioni, conche hanno raggiunto diversidi lunghezza, causando notevoli disagi aglimobilisti. La situazione è tornata gradualmente alla normalità solo dopo le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi incidentati.