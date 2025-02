Ilgiorno.it - Auto esce di strada e si ribalta nella notte. Ferito uomo di 38 anni

Incidentele conmento venerdìin via San Mauro. Erano le 4.40 quando i vigili del fuoco sono intervenute per un incidentele che ha coinvolto una sola. Per cause in fase di accertamento la macchina ha perso il controllo finendo la sua corsandosi, urtando anche alcune vetture parcheggiate. Per soccorrere il, undi 38, sono intervenute l’pompa da Seregno Volontari e il carro fiamma da Lissone. L’mobilista,, è stato portato in codice giallo in ospedale.